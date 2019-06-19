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В Башкирии растет пропаганда опасного вождения среди "золотой молодежи"

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Башкирии растет пропаганда опасного вождения среди "золотой молодежи"

В Уфе наметилась опасная тенденция: водители стали пропагандировать опасное вождение. Специальное сообщество в Instagram посвящено "шашечной" манере вождения. Автолюбители выкладывают в сеть ролики от лица водителя и хвастаются своими "подвигами", сообщает сайт Newsbash.ru.

Новое развлечение "золотой" молодежи Уфы: хвастаться нарушением закона. Такой опасный тренд задают молодые водители башкирской столицы. В Instagram даже появилось отдельное сообщество, в котором водители-экстремалы выкладывают ролики с явным превышением скорости на главных улицах города.

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Молодые ребята на дорогих "Мерседесах", похоже, уверены, что им море по колено. Дорогие иномарки бойко мчит сквозь плотный поток автомобилей, подрезая их один за других. Водители чувствуют себя героями, вся ситуация их только забавляет. На сообщество подписаны уже более 6000 уфимцев. Но страшно не это: в комментариях никто даже не думает высказаться против такого опасного стиля вождения.

Под одним из видео, например, пользователь пишет: "Фигня, даже до 200 не разогнался". Под другим роликом, в котором водитель мчит по "салаватке" по крайней правой полосе на большой скорости, идет горячее обсуждение того, попадает ли нарушитель под камеры фиксации. Лихачи со стажем отмечают, что крайние правые полосы не попадают под фиксацию, а значит и гонять ехать можно как хочешь.

Между тем опасное вождение с недавнего времени квалифицируется сотрудниками ГИБДД как нарушение. Те самые "шашки" также попадают под административное законодательство. Однако о реальных санкциях за нарушение на данный момент неизвестно, хотя по закону таких водителей должны карать штрафом в 1000 рублей. В прошлом году ГИБДД России выступило с предложением поднять штраф до 5000 рублей.

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