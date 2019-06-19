В Туймазах на ребенка упали футбольные ворота

Подросток госпитализирован после падения на него футбольных ворот в Башкирии. Происшествие случилось в городе Туймазы. Сотрудники полиции начали проверку, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Раньше это место было ограждено бортами, а ворота закреплены цепями. Куда смотрит администрация?», - подписал пост местный житель.

Информация о случившемся появилась в социальных сетях. По данным местных жителей, накануне, 18 июня, вечером на ребёнка упали футбольные ворота. К счастью, мальчик выжил, но получил сильный ушиб.В настоящее время по данному факту проводят проверку, устанавливают точные обстоятельства происшествия, кто является собственником футбольных ворот.