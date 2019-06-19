В Туймазах на ребенка упали футбольные ворота
Комментарии (0)
Загрузка...
Подросток госпитализирован после падения на него футбольных ворот в Башкирии. Происшествие случилось в городе Туймазы. Сотрудники полиции начали проверку, сообщает сайт Newsbash.ru.
Читайте также:В Туймазинском районе рухнул дельтаплан
«Раньше это место было ограждено бортами, а ворота закреплены цепями. Куда смотрит администрация?», - подписал пост местный житель.В настоящее время по данному факту проводят проверку, устанавливают точные обстоятельства происшествия, кто является собственником футбольных ворот.
Читайте также
Происшествия
Под Уфой 4 ребенка упали в обморок во время митинга в честь Дня Победы
Происшествия
В Мечетлинском районе подросток на мопеде сбил ребенка
Происшествия
В Туймазах на крыше обнаружили труп мужчины: он мог выпасть из окна соседнего здания
Происшествия
В МВД Башкирии дали комментарий о стычке в Сибае курдов с местными жителями
Происшествия
В Туймазах сильный пожар оставил без дома семью
Происшествия
В Уфе ищут родителей 5-летнего мальчика
Общество
В Башкирии на стоматолога упали футбольные ворота
Общество
В Мелеузе один школьник умер, один пострадал при игре с газовым баллончиком