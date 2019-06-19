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В Туймазах на ребенка упали футбольные ворота

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазах на ребенка упали футбольные ворота

Подросток госпитализирован после падения на него футбольных ворот в Башкирии. Происшествие случилось в городе Туймазы. Сотрудники полиции начали проверку, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Информация о случившемся появилась в социальных сетях. По данным местных жителей, накануне, 18 июня, вечером на ребёнка упали футбольные ворота. К счастью, мальчик выжил, но получил сильный ушиб.

«Раньше это место было ограждено бортами, а ворота закреплены цепями. Куда смотрит администрация?», - подписал пост местный житель.
В настоящее время по данному факту проводят проверку, устанавливают точные обстоятельства происшествия, кто является собственником футбольных ворот.

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