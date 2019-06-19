В Уфе женщина выпала из окна во время мытья окон
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе женщина выпала из окна, разбившись насмерть, сообщают в соцсетях очевидцы. Инцидент произошел в доме по улице Заки Валиди, сообщает сайт Newsbash.ru.
Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей. Обстоятельства происшествия уточняются.
Читайте также
Происшествия
В Белорецком районе женщина с ребенком едва не упали с подъемника
Происшествия
В Уфе в школе № 18 из окна выпала выпускница
Происшествия
В Уфе в Черниковке в подъезде дома умер новорожденный ребенок
Происшествия
В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома
Происшествия
В Туймазах на крыше обнаружили труп мужчины: он мог выпасть из окна соседнего здания
Происшествия
В Гафурийском районе погиб ребенок выпав из окна 4 этажа
Происшествия
В Агидели женщина вылезла из окна спасаясь от побоев супруга
Общество
В Нефтекамске во время урагана из окна многоэтажки выпал мужчина