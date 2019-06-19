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В Уфе женщина выпала из окна во время мытья окон

Добавлено: 19.06.19
Просмотров: 110
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе женщина выпала из окна во время мытья окон

В Уфе женщина выпала из окна, разбившись насмерть, сообщают в соцсетях очевидцы. Инцидент произошел в доме по улице Заки Валиди, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По словам свидетелей произошедшего, погибшая решила помыть окна и встала на табурет. Когда она попыталась дотянуться до дальних уголков стекла, табуретка вылетела у нее из-под ног. Продавив москитную сетку, женщина слетела вниз.

Прибывшие на место медики констатировали смерть потерпевшей. Обстоятельства происшествия уточняются.

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