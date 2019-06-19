В Салавате за сокрытие доходов уволили полицейского
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В Салавате начальника специального приемника, где содержались арестованные за административные правонарушения граждане, уволили из органов МВД за сокрытие доходов, сообщает сайт Newsbash.ru.
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После прокурорской проверки сотрудник полиции уволился со службы. По требованию прокуратуры увольнение из-за сокрытия доходов было переформулировано на увольнение в связи с утратой доверия.
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