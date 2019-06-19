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В Салавате за сокрытие доходов уволили полицейского

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В Салавате за сокрытие доходов уволили полицейского

В Салавате начальника специального приемника, где содержались арестованные за административные правонарушения граждане, уволили из органов МВД за сокрытие доходов, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По данным прокуратуры республики, с 2010 по 2017 годы полицейский не указал в справке наличие у него квартиры и доходы от продажи люксовых иномарок и мотолодки. Также он скрыл, что у него имеется ипотека и кредит на сумму более 1 млн рублей.

После прокурорской проверки сотрудник полиции уволился со службы. По требованию прокуратуры увольнение из-за сокрытия доходов было переформулировано на увольнение в связи с утратой доверия.

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