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На границе с Татышлинским районом вынужденно сел легкомоторный самолет

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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На границе с Татышлинским районом вынужденно сел легкомоторный самолет

Сегодня на границе Татышлинского района Башкирии и Пермского края совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет J-430. Аппарат приземлился в 15:25 в поле между городом Янаул и населенным пунктом Куеда в Пермском крае, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в МЧС республики, на место ЧП прибыли спасатели, сотрудники полиции и медики. Два человека экипажа и сам самолет не пострадали.

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По предварительным данным, причиной экстренной посадки стало повреждение радиатора, что, в свою очередь, привело к падению давления в двигателе. Известно, что в кабине самолета находились французские спортсмены, которые летели с фестиваля в Казани. Вероятнее всего, это участники чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который проходил в столице Татарстана с 12 по 16 июня.

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