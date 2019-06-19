На границе с Татышлинским районом вынужденно сел легкомоторный самолет
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Сегодня на границе Татышлинского района Башкирии и Пермского края совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет J-430. Аппарат приземлился в 15:25 в поле между городом Янаул и населенным пунктом Куеда в Пермском крае, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как сообщили в МЧС республики, на место ЧП прибыли спасатели, сотрудники полиции и медики. Два человека экипажа и сам самолет не пострадали.
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