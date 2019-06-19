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В Туймазинском районе мужчина зарубил топором обидчика

Добавлено: 19.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе мужчина зарубил топором обидчика

Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела в отношении 25-летнего жителя Бакалинского района по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц», сообщает сайт Newsbash.ru.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что вечером 16 июня этого года трое мужчин приехали выяснить отношения с обвиняемым по поводу ущерба в ДТП: 25-летний житель республики ехал на своем мопеде. Он столкнулся с автомобилем потерпевших.

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При выяснении обстоятельств того, кто виноват в автоаварии, между мужчинами произошел конфликт, который закончился убийством. Обвиняемый один раз ударил топором по голове 29-летнего мужчины, а затем еще несколько ударов топором по голове 35-летнего мужчины. Последнего он вынес за территорию своего двора, где несколько раз ударил его ногами. Потом мужчина, вооруженный топором, перекинулся на автомобиль-такси, на котором приехали потерпевшие.

От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте. 29-летнему удалось убежать. Он вместе с третьим знакомым и водителем такси отбежал на безопасное расстояние, после чего вызвал полицию. Сотрудники Росгвардии задержали обвиняемого.

Мужчина признал свою вину, но пояснил, что защищался от нападения самих потерпевших.
«С задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

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