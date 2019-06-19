В Туймазинском районе мужчина зарубил топором обидчика

Туймазинский межрайонный следственный отдел возбудил два уголовных дела в отношении 25-летнего жителя Бакалинского района по статьям «убийство» и «покушение на убийство двух и более лиц», сообщает сайт Newsbash.ru.





В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что вечером 16 июня этого года трое мужчин приехали выяснить отношения с обвиняемым по поводу ущерба в ДТП: 25-летний житель республики ехал на своем мопеде. Он столкнулся с автомобилем потерпевших.

«С задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.

При выяснении обстоятельств того, кто виноват в автоаварии, между мужчинами произошел конфликт, который закончился убийством. Обвиняемый один раз ударил топором по голове 29-летнего мужчины, а затем еще несколько ударов топором по голове 35-летнего мужчины. Последнего он вынес за территорию своего двора, где несколько раз ударил его ногами. Потом мужчина, вооруженный топором, перекинулся на автомобиль-такси, на котором приехали потерпевшие.От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте. 29-летнему удалось убежать. Он вместе с третьим знакомым и водителем такси отбежал на безопасное расстояние, после чего вызвал полицию. Сотрудники Росгвардии задержали обвиняемого.Мужчина признал свою вину, но пояснил, что защищался от нападения самих потерпевших.