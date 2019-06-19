Происшествие в Уфе: пьяная пассажирка угнала такси

В Отдел полиции №10 Управления МВД России по городу Уфе поступило заявление от 19-летнего парня. Уфимец сообщил, что он работает водителем одной из фирм такси. По словам заявителя один из пассажиров похитил его автомобиль «Фольксваген Поло», сообщает сайт Newsbash.ru.





Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая за кражу и грабеж 23-летняя жительница Уфимского района. Иномарка потерпевшего со следами механических повреждений найдена по улице пр.Октября.

По предварительным данным, ночью водитель довез двух пассажиров - девушку и ее приятеля до дома на улице Губайдуллина. Затем молодой человек направился в квартиру за деньгами для оплаты проезда. При этом он долго отсутствовал. Через несколько минут ожидания водитель вышел из такси, чтобы выяснить причину задержки клиента. Ключи от зажигания остались в замке. В этот момент оставшаяся в салоне девушка пересела за руль и уехала. При этом гражданка находилась в состоянии алкогольного опьянения. На улице она не справилась с управлением и врезалась в препятствие и скрылась с места ДТП. Объяснить причину своего поступка она так и не смогла.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Задержанная находится под стражей.