Происшествие в Уфе: пьяная пассажирка угнала такси
В Отдел полиции №10 Управления МВД России по городу Уфе поступило заявление от 19-летнего парня. Уфимец сообщил, что он работает водителем одной из фирм такси. По словам заявителя один из пассажиров похитил его автомобиль «Фольксваген Поло», сообщает сайт Newsbash.ru.
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая за кражу и грабеж 23-летняя жительница Уфимского района. Иномарка потерпевшего со следами механических повреждений найдена по улице пр.Октября.
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Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в настоящее время по факту грабежа возбуждено уголовное дело по ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Задержанная находится под стражей.