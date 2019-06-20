Авария на трассе Уфа-Белорецк: грузовику оторвало кабину перевозимым грузом
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Страшное ЧП произошло на трассе Уфа-Белорецк накануне вечером. Многотонная фура в одночасье лишилась кабины. Ее отрубили железные листы, которые находились в прицепе, сообщает сайт Newsbash.ru.
Вечером 19 июня водители на трассе Уфа-Белорецк могли наблюдать жуткую картину. На дороге стояла фура без кабины водителя. Как рассказывают очевидцы, дальнобойщика подрезали во время движения, ему пришлось ударить по тормозам.
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