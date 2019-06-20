Авария на трассе Уфа-Белорецк: грузовику оторвало кабину перевозимым грузом

Страшное ЧП произошло на трассе Уфа-Белорецк накануне вечером. Многотонная фура в одночасье лишилась кабины. Ее отрубили железные листы, которые находились в прицепе, сообщает сайт Newsbash.ru.





Вечером 19 июня водители на трассе Уфа-Белорецк могли наблюдать жуткую картину. На дороге стояла фура без кабины водителя. Как рассказывают очевидцы, дальнобойщика подрезали во время движения, ему пришлось ударить по тормозам.

А дальше все произошло как в фильме "Пункт назначения". Мужчина вез в кузове тяжелые металлические листы. При торможении они ударили в стенку прицепа что кабину с водителем вырвало прямо на скорости на асфальт. Пострадавшего водителя увезли в больницу на скорой помощи, его состояние неизвестно.