Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб
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В управлении гражданской защиты сообщили о том, что сегодня на улице Перспективной в Уфе произошло серьезное ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным управления, ДТП произошло около 10:30. Известно, что автомобиль «Лада – 21111» врезался в столб наружного освещения. Когда на место происшествия прибыли спасатели, они выяснили, что 45-летний водитель автомобиля остался зажатым в салоне, позже его извлекла бригада скорой помощи.
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«По словам пострадавшего, его автомобиль подрезали. Предварительно, в аварии пострадали 3 человека. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», – прокомментировали спасатели.
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