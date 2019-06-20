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Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб

Добавлено: 20.06.19
Просмотров: 105
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария в Уфе: водителя зажало в салоне ВАЗ-21111 после наезда на столб

В управлении гражданской защиты сообщили о том, что сегодня на улице Перспективной в Уфе произошло серьезное ДТП, сообщает сайт Newsbash.ru.

По данным управления, ДТП произошло около 10:30. Известно, что автомобиль «Лада – 21111» врезался в столб наружного освещения. Когда на место происшествия прибыли спасатели, они выяснили, что 45-летний водитель автомобиля остался зажатым в салоне, позже его извлекла бригада скорой помощи.

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«По словам пострадавшего, его автомобиль подрезали. Предварительно, в аварии пострадали 3 человека. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», – прокомментировали спасатели.
Мужчина в настоящий момент находится в больнице, его состояние неизвестно.

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