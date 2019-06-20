В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы

Экстрасенсы рассказали отцу Луизы Хайруллиной, что она и ее семья сейчас находятся за границей, но они в опасности, сообщает сайт Newsbash.ru.





Напомним, поиски 35-летней жительницы Салавата Луизы Хайруллиной и ее семьи продолжаются. 27 мая старший кассир похитила из отделения «Россельхозбанка» более 25 миллионов рублей. Женщина скрылась вместе с мужем и двумя дочерями. Отец Луизы не теряет надежды найти их живыми и здоровыми. На днях мужчина сходил к экстрасенсам, которые его расстроили, сообщает КП - Уфа,

Находятся они за границей, но где именно непонятно, возможно, в Казахстане. Я уже всему верю, но это пока всего лишь предположение. Это история не просто похищения денег, это история с криминалом.

По словам мужчины, Луиза Хайруллина и девочки находятся в заложниках у каких-то людей в форме. Их охраняют боевики, а муж Луизы сбежал со всеми деньгами.Напомним, ранее сообщалось, обнаружен автомобиль «Рено Дастер», который принадлежал семье. Как оказалось, машина с 2017 года была сдана в ломбард, а сегодня находится в залоге у банка. За два дня до происшествия муж кассирши Марат внес очередной ежемесячный платеж в сумме 25 тысяч рублей.