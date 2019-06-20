Авария в Иглинском районе: залетев под фуру погиб водитель Жигулей

Серьезная авария произошла 20 июня на трассе М-5 возле поворота на поселок Алаторка в Иглинском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Медленно, но едем, — пишут люди в соцсетях.

«Жигули» залетели под фуру. По свидетельствам очевидцев, водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью. После аварии у обочины остановились другие автомобилисты, но помочь ему уже ничем не смогли.Случившееся стало причиной крупной автомобильной пробки. По словам автолюбителей, дорожный затор растянулся на несколько километров.На этом участке затор, машины плетутся со скоростью не больше пяти километров в час