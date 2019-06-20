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Авария в Иглинском районе: залетев под фуру погиб водитель Жигулей

Добавлено: 20.06.19
Просмотров: 15
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Иглинский район
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Авария в Иглинском районе: залетев под фуру погиб водитель Жигулей

Серьезная авария произошла 20 июня на трассе М-5 возле поворота на поселок Алаторка в Иглинском районе Башкирии, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Жигули» залетели под фуру. По свидетельствам очевидцев, водитель легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью. После аварии у обочины остановились другие автомобилисты, но помочь ему уже ничем не смогли. 

Случившееся стало причиной крупной автомобильной пробки. По словам автолюбителей, дорожный затор растянулся на несколько километров.
— Медленно, но едем, — пишут люди в соцсетях.
На этом участке затор, машины плетутся со скоростью не больше пяти километров в час

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