Пожар в Стерлибашевском районе: загорелась свалка на площади 100 квадратных метров
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Накануне днем, 20 июня, в 3 км западнее села Стерлибашево произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, в тушении участвовала одна единица техники и три человека личного состава. Обошлось без погибших и пострадавших. Открытое горение ликвидировали спустя два часа с момента поступления вызова.
«В настоящее время в целях локализации задымления и недопущения повторного возгорания силами полигона ТБО проводятся работы по отсыпке глиной. В работах задействованы гусеничный бульдозер, поливочная машина, и трактор с прицепной емкостью», — рассказали в ведомстве.Угрозы населенному пункту нет.
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