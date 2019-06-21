Пожар в Стерлибашевском районе: загорелась свалка на площади 100 квадратных метров

Накануне днем, 20 июня, в 3 км западнее села Стерлибашево произошел крупный пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Общая площадь горения составила 100 квадратных метров, сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, в тушении участвовала одна единица техники и три человека личного состава. Обошлось без погибших и пострадавших. Открытое горение ликвидировали спустя два часа с момента поступления вызова.

«В настоящее время в целях локализации задымления и недопущения повторного возгорания силами полигона ТБО проводятся работы по отсыпке глиной. В работах задействованы гусеничный бульдозер, поливочная машина, и трактор с прицепной емкостью», — рассказали в ведомстве.

Угрозы населенному пункту нет.