В Аургазинском районе восстановили крышу лицея, которую снес ураганный ветер

5 июня сильным порывом ветра снесло часть кровли корпуса начальных классов Лицея с. Толбазы Аургазинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.





О последствиях чрезвычайной ситуации, произошедшей в лицее, было доложено в вышестоящие инстанции, дети, отдыхающие в центре дневного пребывания «Солнышко», были эвакуированы в безопасное место.

В считанные часы были приняты меры по устранению последствий стихии: составлена смета ремонта, определен подрядчик ООО «СтройПоставка» в лице индивидуального предпринимателя Орлова А.Г., финансирование ремонтных работ велось за счет бюджета района.В течении нескольких дней крыша была отремонтирована строительной бригадой в составе Филариса Галеева, Фиргата Хабибуллина и Рустама Саитова.Большую благодарность от имени коллектива учителей и родителей выражаем за помощь в ликвидации последствий стихии главе администрации З. Идрисову, начальнику Отдела образования Р. Гилязетдинову и индивидуальному предпринимателю А. Орлову.