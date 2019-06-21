В Аургазинском районе восстановили крышу лицея, которую снес ураганный ветер
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5 июня сильным порывом ветра снесло часть кровли корпуса начальных классов Лицея с. Толбазы Аургазинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.
О последствиях чрезвычайной ситуации, произошедшей в лицее, было доложено в вышестоящие инстанции, дети, отдыхающие в центре дневного пребывания «Солнышко», были эвакуированы в безопасное место.
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В течении нескольких дней крыша была отремонтирована строительной бригадой в составе Филариса Галеева, Фиргата Хабибуллина и Рустама Саитова.
Большую благодарность от имени коллектива учителей и родителей выражаем за помощь в ликвидации последствий стихии главе администрации З. Идрисову, начальнику Отдела образования Р. Гилязетдинову и индивидуальному предпринимателю А. Орлову.
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