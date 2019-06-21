Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Аургазинском районе восстановили крышу лицея, которую снес ураганный ветер

В Аургазинском районе восстановили крышу лицея, которую снес ураганный ветер

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 37
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Аургазинском районе восстановили крышу лицея, которую снес ураганный ветер

5 июня  сильным порывом ветра снесло часть кровли корпуса начальных классов Лицея с. Толбазы Аургазинского района, сообщает сайт Newsbash.ru.

О последствиях чрезвычайной ситуации, произошедшей в лицее, было доложено в вышестоящие инстанции, дети, отдыхающие в центре дневного пребывания «Солнышко», были эвакуированы в безопасное место.

В Аургазинском районе ураган снес крышу лицея в селе Толбазы

Читайте также:

В Аургазинском районе ураган снес крышу лицея в селе Толбазы
В считанные часы были приняты меры по устранению последствий стихии: составлена смета ремонта, определен подрядчик ООО «СтройПоставка» в лице индивидуального предпринимателя Орлова А.Г., финансирование ремонтных работ велось за счет бюджета района.

В течении нескольких дней крыша была отремонтирована строительной бригадой в составе Филариса Галеева, Фиргата Хабибуллина и Рустама Саитова.

Большую благодарность от имени коллектива учителей и родителей выражаем за помощь в ликвидации последствий стихии главе администрации З. Идрисову, начальнику Отдела образования Р. Гилязетдинову и  индивидуальному предпринимателю  А. Орлову.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Аургазинском районе ураган снес крышу лицея в селе Толбазы
Происшествия
В Аургазинском районе ураган снес крышу лицея в селе Толбазы
В Башкирии ураганный ветер за два дня повредил 27 построек в трех районах
Происшествия
В Башкирии ураганный ветер за два дня повредил 27 построек в трех районах
Ураган в Аургазинском районе оставил без крова 12 семей | видео
Происшествия
Ураган в Аургазинском районе оставил без крова 12 семей | видео
Администрация лицея № 155 города Уфы отреагировала на жалобу родителей о нехватке мест для переодевания
Образование
Администрация лицея № 155 города Уфы отреагировала на жалобу родителей о нехватке мест для переодевания
В Мишкинском районе ураган сорвал кровлю туристического центра
Происшествия
В Мишкинском районе ураган сорвал кровлю туристического центра
В Белебеевском районе сильным ветром снесло крышу гимназии
Происшествия
В Белебеевском районе сильным ветром снесло крышу гимназии
В Бурзянском районе прошли учения на случай ураганного ветра
Общество
В Бурзянском районе прошли учения на случай ураганного ветра
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
Происшествия
В Благовещенском районе ураган сорвал крыши нескольких домов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: