В одном из общежитий Белебея обнаружили тело младенца
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13 июня полиция обнаружила в общежитии Белебея тело маленького ребенка. Труп был обнаружен в квартире на третьем этаже по улице Красная около восьми часов вечера. Погибшей малышке было четыре месяца, сообщает сайт Newsbash.ru.
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