В одном из общежитий Белебея обнаружили тело младенца

13 июня полиция обнаружила в общежитии Белебея тело маленького ребенка. Труп был обнаружен в квартире на третьем этаже по улице Красная около восьми часов вечера. Погибшей малышке было четыре месяца, сообщает сайт Newsbash.ru.



В правоохранительных органах сообщили о том,что на теле девочки не было видимых физических повреждений, поэтому его передали на судебно-медицинскую экспертизу. Причины смерти ребенка выясняются.