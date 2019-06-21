Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В одном из общежитий Белебея обнаружили тело младенца

В одном из общежитий Белебея обнаружили тело младенца

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 33
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белебеевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В одном из общежитий Белебея обнаружили тело младенца

13 июня полиция обнаружила в общежитии Белебея тело маленького ребенка. Труп был обнаружен в квартире на третьем этаже по улице Красная около восьми часов вечера. Погибшей малышке было четыре месяца, сообщает сайт Newsbash.ru.

В Белебеевском районе жители выступая против строительства свинофермы разбили палатки

Читайте также:

В Белебеевском районе жители выступая против строительства свинофермы разбили палатки
В правоохранительных органах сообщили о том,что на теле девочки не было видимых физических повреждений, поэтому его передали на судебно-медицинскую экспертизу. Причины смерти ребенка выясняются.    

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Уфе мужчина обнаружил тело любовницы
Происшествия
В Уфе мужчина обнаружил тело любовницы
В Ишимбае при невыясеннных обстоятельствах умер младенец
Происшествия
В Ишимбае при невыясеннных обстоятельствах умер младенец
В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека
Происшествия
В Благовещенске возле храма обнаружили тело человека
В Белорецком районе двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем
Происшествия
В Белорецком районе двое мужчин насмерть отравились суррогатным алкоголем
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
Происшествия
В Белорецком районе обнаружили тело Ляйсан Султановой
В Балтачевском районе, при невыясненных обстоятельствах, умер 2-месячный ребенок
Происшествия
В Балтачевском районе, при невыясненных обстоятельствах, умер 2-месячный ребенок
В Благовещенском районе мужчина утонул в яме туалета
Происшествия
В Благовещенском районе мужчина утонул в яме туалета
В Башкирии пенсионер попал под поезд
Общество
В Башкирии пенсионер попал под поезд
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: