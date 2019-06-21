В Белорецке в реке обнаружили тело 11-летней девочки
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Сегодня, 21 июня, на реке Белая в Белорецке двое местных жителей обнаружили в воде тело 11-летней девочки. Как сообщает МЧС по РБ, они извлекли погибшую из воды, сообщает сайт Newsbash.ru.
Уточняется, что трагедия произошла в месте, необорудованном для купания. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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