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В Белорецке в реке обнаружили тело 11-летней девочки

Добавлено: 21.06.19
Просмотров: 38
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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В Белорецке в реке обнаружили тело 11-летней девочки

Сегодня, 21 июня, на реке Белая в Белорецке двое местных жителей обнаружили в воде тело 11-летней девочки. Как сообщает МЧС по РБ, они извлекли погибшую из воды, сообщает сайт Newsbash.ru.

Уточняется, что трагедия произошла в месте, необорудованном для купания. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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