В Белорецке в реке обнаружили тело 11-летней девочки

Сегодня, 21 июня, на реке Белая в Белорецке двое местных жителей обнаружили в воде тело 11-летней девочки. Как сообщает МЧС по РБ, они извлекли погибшую из воды, сообщает сайт Newsbash.ru.



Уточняется, что трагедия произошла в месте, необорудованном для купания. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.