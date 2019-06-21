В Миякинском районе загорелся дом многодетной семьи
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В Миякинском районе произошел пожар в доме многодетной семьи. От трагических последствий людей уберег сработавший пожарный извещатель. Мать проснулась среди ночи и услышала громкий тревожный сигнал. Разбудив детей, все вместе они успели выбежать на улицу, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, в тушении участвовали 3 единицы техники и 5 огнеборцев. На момент прибытия пожарных, открытым пламенем горел жилой бревенчатый дом и шлакоблочная веранда.
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