В Уфе в ходе пьяной ссоры мужчина убил ножом мужчину и женщину

20 июня 2019 года в следственный отдел поступило сообщение об обнаружении тел мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СКР и сотрудников полиции, сообщает сайт Newsbash.ru.





Проведенными следственными действиями установлено, что вечером 19 июня 2019 года двое мужчин и одна женщина распивали спиртные напитки в садовом домике в коллективных садах в Орджоникидзевском районе города Уфы. Между обвиняемым и потерпевшей произошел конфликт, в связи с чем, второй потерпевший вступился за нее. Обвиняемый, осознавая, что противник физически превосходит его, взял нож и нанес ему удар в область сердца, после чего нанес удар в грудь женщины.

От полученных ранений потерпевшие скончались на месте. После содеянного злоумышленник лег спать в той же комнате. Его сожительница, вернувшись домой, обнаружила тела и попросила соседей вызвать полицию.Обвиняемый признал вину в убийстве мужчины, пояснив, что женщину убивать не хотел.Как сообщили в Следкоме РБ, в настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.