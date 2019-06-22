В Дюртюлинском районе ребенок выпал из лодки и попал под винты мотора
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21 июня 2019 года в 19:08 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о происшествие на искусственном водоеме вблизи города Дюртюли, сообщает сайт Newsbash.ru.
На место направлены силы и средства ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ», сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Башкортостан, а также медики и полиция. По прибытию установлено, что на искусственном водоеме размерами 700*300 м в результате образования волны во время катания на резиновой лодке с небольшим мотором судоводитель и несовершеннолетний 11-летний пассажир выпали из лодки.
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