В Дюртюлинском районе ребенок выпал из лодки и попал под винты мотора

21 июня 2019 года в 19:08 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о происшествие на искусственном водоеме вблизи города Дюртюли, сообщает сайт Newsbash.ru.





На место направлены силы и средства ФГКУ «26 отряд ФПС по РБ», сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Башкортостан, а также медики и полиция. По прибытию установлено, что на искусственном водоеме размерами 700*300 м в результате образования волны во время катания на резиновой лодке с небольшим мотором судоводитель и несовершеннолетний 11-летний пассажир выпали из лодки.

Неуправляемая лодка зацепила по касательной голову и голень ребенка. Ребёнка госпитализировали в Дюртюлинскую центральную районную больницу. Угрозы его жизни нет. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.