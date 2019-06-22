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Авария в Белорецке: три человека пострадали в лобовом столкновении «ВАЗ-2115» и «Renault Logan»

Добавлено: 22.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Белорецкий район
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Авария в Белорецке: три человека пострадали в лобовом столкновении «ВАЗ-2115» и «Renault Logan»

В Башкирии произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «ВАЗ-2115» и «Renault Logan». Пострадавшим потребовалась помощь спасателей, сообщает Госкомитет РБ по ЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария произошла 21 июня в Белорецке. В результате столкновения три человека получили травмы. Помощь им оказали спасатели Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, медики и полиция. Спасатели деблокировали одного из пострадавших из автомобиля и передали сотрудникам скорой помощи.

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