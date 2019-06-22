Авария в Белорецке: три человека пострадали в лобовом столкновении «ВАЗ-2115» и «Renault Logan»
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В Башкирии произошло лобовое столкновение двух автомобилей: «ВАЗ-2115» и «Renault Logan». Пострадавшим потребовалась помощь спасателей, сообщает Госкомитет РБ по ЧС, сообщает сайт Newsbash.ru.
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