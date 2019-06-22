В Нефтекамске загорелся дом: внутри обнаружили тела 54-летних супругов
Комментарии (0)
Загрузка...
Около 3:41 по местному времении МЧС по РБ поступил сигнал о пожаре в частном доме в переулке Гоголя в Нефтекамске. Как сообщает ведомство, в ходе ликвидации возгорания были обнаружены тела погибших 54-летних мужа и жены, сообщает сайт Newsbash.ru.
Первое пожарно-спасательное подразделение к моменту прибытия зафиксировало открытое горение жилого дома по всей площади. Оно было локализовано в 04:13 и потушено в 04:46.
Читайте также:В Нефтекамске погибла беременная женщина: медики никак не могли решить кто должен заниматься пациенткой
Читайте также
Происшествия
Пожар в Белебее: в многоквартирном доме обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
Пожар в Ишимбайском районе Башкирии унес три жизни
Происшествия
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
Происшествия
В Аскинском районе Башкирии в пожаре погибли два человека
Происшествия
В Зианчуринском районе пожар унес жизни двух взрослых и одного ребенка
Происшествия
В Иглинском районе Башкирии в пожаре обнаружили тела мужчины и женщины
Происшествия
В Стерлибашевском районе в пожаре погиб 3-летний ребенок
Происшествия
В Белебеевском районе мужчина сгорел в собственном доме