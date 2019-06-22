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В Нефтекамске загорелся дом: внутри обнаружили тела 54-летних супругов

Добавлено: 22.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске загорелся дом: внутри обнаружили тела 54-летних супругов

Около 3:41 по местному времении МЧС по РБ поступил сигнал о пожаре в частном доме в переулке Гоголя в Нефтекамске. Как сообщает ведомство, в ходе ликвидации возгорания были обнаружены тела погибших 54-летних мужа и жены, сообщает сайт Newsbash.ru.

Первое пожарно-спасательное подразделение к моменту прибытия зафиксировало открытое горение жилого дома по всей площади. Оно было локализовано в 04:13 и потушено в 04:46.

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Обстоятельства произошедшего выясняются, вероятной причиной пожара считается неосторожность при курении. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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