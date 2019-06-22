В Салавате в озере возле поселка Желанный утонул мужчина

Экстренным службам сегодня, 22 июня, поступил сигнал о том, что в Салавате утонул 30-летний мужчина. Как сообщает региональный Госкомитет по ЧС, тело погибшего извлекли из воды прибывшие на место спасатели, сообщает сайт Newsbash.ru.



Инцидент произошел на озере в салаватском поселке Желанный. Предварительно известно, что мужчина купался на территории «дикого» пляжа. Обстоятельства происшествия выясняются.