В Салавате в озере возле поселка Желанный утонул мужчина
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Экстренным службам сегодня, 22 июня, поступил сигнал о том, что в Салавате утонул 30-летний мужчина. Как сообщает региональный Госкомитет по ЧС, тело погибшего извлекли из воды прибывшие на место спасатели, сообщает сайт Newsbash.ru.
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