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В Уфе мужчина угрожая школьнику проник в квартиру и начал выносить ценные вещи

Добавлено: 22.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе мужчина угрожая школьнику проник в квартиру и начал выносить ценные вещи

В уфимском микрорайоне Сипайлово 33-летний ранее судимый местный житель напал на десятиклассника. Как сообщает МВД по РБ, мужчина угрожал подростку расправой над близкими, сообщает сайт Newsbash.ru.

По предварительной версии, школьник возвращался домой, когда незнакомый мужчина попросил закурить. Мальчик ответил, что не курит, и подозреваемый стал угрожать ему и потребовал отдать деньги. Поскольку у подростка с собой ничего не было, незнакомец потребовал пустить к себе в квартиру, сопроводив это угрозами.

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В квартире мужчина стал выносить все имеющиеся ценности, после чего заставил испуганного школьника вытащить на улицу велосипед. Это заметила соседка, которая вызвала полицию.

Первым на место прибыл участковый. Заметив полицейского, подозреваемый бросил часть украденных вещей и скрылся на такси. Правоохранитель вместе с очевидцем стал проверять дворы и обнаружил мужчину через два квартала от места преступления.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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