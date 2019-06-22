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У деревни Подлесное Стерлитамакского района во время ДТП взорвался автомобиль | видео

Добавлено: 22.06.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Стерлитамакский район
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У деревни Подлесное Стерлитамакского района во время ДТП взорвался автомобиль | видео

Серьезное ДТП с пожаром произошло у деревни Подлесное Стерлитамакского района сегодня, 22 июня. На трассе Стерлитамак-Уфа столкнулись два автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.

В результате удара одна из легковушек загорелась. Затем, как следует из видео очевидцев, автомобиль взорвался. От транспортного средства остался только остов. На месте работают спецслужбы. О пострадавших информация отсутствует.

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