У деревни Подлесное Стерлитамакского района во время ДТП взорвался автомобиль | видео
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Серьезное ДТП с пожаром произошло у деревни Подлесное Стерлитамакского района сегодня, 22 июня. На трассе Стерлитамак-Уфа столкнулись два автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.
В результате удара одна из легковушек загорелась. Затем, как следует из видео очевидцев, автомобиль взорвался. От транспортного средства остался только остов. На месте работают спецслужбы. О пострадавших информация отсутствует.
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