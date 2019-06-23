В Стерлитамаке горожане обнаружили на помойке живого питона
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Необычную находку обнаружили жители Стерлитамака во дворе жилого дома. Горожане рассказывают в соцсетях, что сначала огромная змея пыталась свернуться в кольцо, но позже безжизненно повисла.
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- Скорее всего питон жил одной из квартир дома, - считают пользователи соцсети. - Но позже змея либо состарилась, либо наскучила хозяевам. А они в свою очередь решили избавиться от него таким варварским способом.
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