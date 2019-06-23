Недалеко от Казани загорелся уфимский теплоход «Василий Чапаев»
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ЧП произошло в акватории реки Волги недалеко от Казани, сообщает «Интерфакс». На борту двухпалубного пассажирского теплохода «Василий Чапаев» в машинном отделении произошло возгорание. На борту теплохода находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа, сообщает сайт Newsbash.ru.
По данным службы поиска и спасения на воде, никто не пострадал. На место происшествия направлен пожарно-спасательный катер.
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