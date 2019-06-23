Недалеко от Казани загорелся уфимский теплоход «Василий Чапаев»

ЧП произошло в акватории реки Волги недалеко от Казани, сообщает «Интерфакс». На борту двухпалубного пассажирского теплохода «Василий Чапаев» в машинном отделении произошло возгорание. На борту теплохода находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа, сообщает сайт Newsbash.ru.





По данным службы поиска и спасения на воде, никто не пострадал. На место происшествия направлен пожарно-спасательный катер.

Теплоход «Василий Чапаев» был построен в 1964 году в Венгрии и передан в Уфу для речных круизов. В 2005 году «Чапаев» совершил первый круиз Москва-Пермь-Уфа-Москва. В 2010 году на судне провели масштабную модернизацию.