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В Учалинском районе в пожаре едва не погибли дети

Добавлено: 23.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе в пожаре едва не погибли дети

В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью. Вчера прибор сработал в доме села Ахуново Учалинского района, когда там загорелась крыша и веранда, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В этот момент в доме находились двое детей 12 и 13 лет. Они услышали сигнал и вышли на улицу к папе. Глава семейства вызвал спасателей, который потушили огонь. Благодаря извещателю никто из людей не пострадал.

В МЧС уточнили, что прибор в доме установили в прошлом году по программе для многодетных семей.

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