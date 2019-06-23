В Учалинском районе в пожаре едва не погибли дети
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В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью. Вчера прибор сработал в доме села Ахуново Учалинского района, когда там загорелась крыша и веранда, сообщает сайт Newsbash.ru.
В МЧС уточнили, что прибор в доме установили в прошлом году по программе для многодетных семей.
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