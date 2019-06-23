В Учалинском районе в пожаре едва не погибли дети

В Башкирии пожарный извещатель спас многодетную семью. Вчера прибор сработал в доме села Ахуново Учалинского района, когда там загорелась крыша и веранда, сообщает сайт Newsbash.ru.



В этот момент в доме находились двое детей 12 и 13 лет. Они услышали сигнал и вышли на улицу к папе. Глава семейства вызвал спасателей, который потушили огонь. Благодаря извещателю никто из людей не пострадал.В МЧС уточнили, что прибор в доме установили в прошлом году по программе для многодетных семей.