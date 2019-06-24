ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, пострадала пожилая женщина
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23 июня серьезная авария произошла на территории Чекмагушевского района Башкирии, где нетрезвый автомобилист опрокинул свою легковушку в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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