ДТП в Чекмагушевском районе: пьяный водитель опрокинул авто в кювет, пострадала пожилая женщина

23 июня серьезная авария произошла на территории Чекмагушевского района Башкирии, где нетрезвый автомобилист опрокинул свою легковушку в кювет, сообщает сайт Newsbash.ru.



ДТП случилось на 86 километре трассы Буздяк-Чекмагуш-Дюртюли. 47-летний уфимец за рулем «ВАЗа-2114» не справился с управлением. Авто упало в кювет, после чего загорелось. К счастью, обошлось без жертв, но в больницу попала 80-летняя пассажирка безответственного водителя. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что он сел за руль нетрезвым.