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В аварии в Абзелиловском районе пострадали бабушка и внук

Добавлено: 24.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Абзелиловский район
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В аварии в Абзелиловском районе пострадали бабушка и внук

Серьезная авария произошла в минувшее воскресенье, 23 июня, в Абзелиловском районе Башкортостана. На втором километре трассы Аскарово-Аэропорт дорогу не поделили встречные «Лада Гранта» и «ВАЗ-2115», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Автомобили столкнулись на приличной скорости. В итоге с проезжей части в кювет съехала «Лада». Пострадали двое ее пассажиров: 55-летняя женщина и ее 12-летний внук.

Всего за сутки на территории региона произошло 11 аварий с 13 пострадавшими.

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