В аварии в Абзелиловском районе пострадали бабушка и внук
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Серьезная авария произошла в минувшее воскресенье, 23 июня, в Абзелиловском районе Башкортостана. На втором километре трассы Аскарово-Аэропорт дорогу не поделили встречные «Лада Гранта» и «ВАЗ-2115», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Всего за сутки на территории региона произошло 11 аварий с 13 пострадавшими.
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