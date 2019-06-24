В аварии в Абзелиловском районе пострадали бабушка и внук

Серьезная авария произошла в минувшее воскресенье, 23 июня, в Абзелиловском районе Башкортостана. На втором километре трассы Аскарово-Аэропорт дорогу не поделили встречные «Лада Гранта» и «ВАЗ-2115», сообщает сайт Newsbash.ru.

Автомобили столкнулись на приличной скорости. В итоге с проезжей части в кювет съехала «Лада». Пострадали двое ее пассажиров: 55-летняя женщина и ее 12-летний внук.Всего за сутки на территории региона произошло 11 аварий с 13 пострадавшими.