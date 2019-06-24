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Массовое убийство в Кармаскалинском районе: неадекватный мужчина зарезал трех человек

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 126
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Кармаскалинский район
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Массовое убийство в Кармаскалинском районе: неадекватный мужчина зарезал трех человек

В Кармаскалинском районе Башкирии 47-летний местный житель подозревается в тройном убийстве, сообщили в региональном Следкоме, сообщает сайт Newsbash.ru.

Накануне вечером, 23 июня, в полицию поступило тревожное сообщение о том, что в одной из деревень Кармаскалинского района мужчина нападет на людей с ножом. Прибывшие по вызову стражи порядка, обнаружив злоумышленника с ножом и со следами крови на одежде, потребовали от него бросить нож, на что последний, проигнорировав их требование, направился с оружием в сторону сотрудников правоохранительных органов. После предупредительного выстрела в воздух, один из стражей порядка выстрелил в ногу подозреваемому, после чего была вызвана скорая помощь, однако, при оказании медицинской помощи подозреваемый умер.

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В ходе осмотра места жительства подозреваемого было обнаружено тело его сестры 1964 года рождения с ножевыми ранениями, а недалеко от дома тела мужчины и женщины 1940 и 1943 годов рождения. Также подозреваемый причинил ножевые ранения местному жителю, в настоящее время он госпитализирован в больницу.

В данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

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