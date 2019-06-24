Массовое убийство в Кармаскалинском районе: неадекватный мужчина зарезал трех человек
В Кармаскалинском районе Башкирии 47-летний местный житель подозревается в тройном убийстве, сообщили в региональном Следкоме, сообщает сайт Newsbash.ru.
Накануне вечером, 23 июня, в полицию поступило тревожное сообщение о том, что в одной из деревень Кармаскалинского района мужчина нападет на людей с ножом. Прибывшие по вызову стражи порядка, обнаружив злоумышленника с ножом и со следами крови на одежде, потребовали от него бросить нож, на что последний, проигнорировав их требование, направился с оружием в сторону сотрудников правоохранительных органов. После предупредительного выстрела в воздух, один из стражей порядка выстрелил в ногу подозреваемому, после чего была вызвана скорая помощь, однако, при оказании медицинской помощи подозреваемый умер.
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В данный момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.