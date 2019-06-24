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В Туймазинском районе в детском лагере мужчина попытался совратить шестиклассницу

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 166
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе в детском лагере мужчина попытался совратить шестиклассницу

Инцидент произошел накануне, 23 июня. В корпусе детского лагеря, который находится на берегу озера Кандры-Куль, 28-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера с шестиклассницей. Девочке всего 13 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Мужчина доставлен в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения, где он во всем и сознался. Правда, его пришлось госпитализировать в больницу из-за травмы ноги, — сообщил источник.
Где и при каких обстоятельствах задержанный получил увечья неизвестно.

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