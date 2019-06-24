В Туймазинском районе в детском лагере мужчина попытался совратить шестиклассницу

Инцидент произошел накануне, 23 июня. В корпусе детского лагеря, который находится на берегу озера Кандры-Куль, 28-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера с шестиклассницей. Девочке всего 13 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Мужчина доставлен в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения, где он во всем и сознался. Правда, его пришлось госпитализировать в больницу из-за травмы ноги, — сообщил источник.

Где и при каких обстоятельствах задержанный получил увечья неизвестно.