В Туймазинском районе в детском лагере мужчина попытался совратить шестиклассницу
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Инцидент произошел накануне, 23 июня. В корпусе детского лагеря, который находится на берегу озера Кандры-Куль, 28-летний мужчина совершил развратные действия сексуального характера с шестиклассницей. Девочке всего 13 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— Мужчина доставлен в отдел полиции в состоянии алкогольного опьянения, где он во всем и сознался. Правда, его пришлось госпитализировать в больницу из-за травмы ноги, — сообщил источник.Где и при каких обстоятельствах задержанный получил увечья неизвестно.
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