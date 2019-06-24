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В Гафурийском районе со скалы Уклы Кая упал подросток

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 176
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Гафурийский район
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В Гафурийском районе со скалы Уклы Кая упал подросток

В Гафурийском районе Башкортостана 22 июня произошел несчастный случай с несовершеннолетним — 15-летний мальчик упал со скалы Уклы Кая. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 24 июня сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Ребенка госпитализировали — сейчас он находится в больнице, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Призываем родителей и взрослых быть внимательными к детям, требовать от них соблюдения правил безопасного поведения», — сказал руководитель ведомства.

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