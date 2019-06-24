В Гафурийском районе со скалы Уклы Кая упал подросток

В Гафурийском районе Башкортостана 22 июня произошел несчастный случай с несовершеннолетним — 15-летний мальчик упал со скалы Уклы Кая. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкортостана 24 июня сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.



«Призываем родителей и взрослых быть внимательными к детям, требовать от них соблюдения правил безопасного поведения», — сказал руководитель ведомства.