Подробности массового убийства трех человек в селе Ибрагимово Кармаскалинского района
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Мужчина, убивших трех человек в Кармаскалинском районе Башкирии, страдал параноидальной шизофренией, сообщает сайт Newsbash.ru.
Вчера, около 22 часов вечера, в одном из домов по улице Гафури в селе Ибрагимово 47-летний Даутов Ф. убил собственную сестру – по предварительным данным, он перерезал ей горло. Далее он проник к соседям – пожилой паре 79 и 76 лет. Пенсионеры пытались убежать от преступника – их тела с ножевыми ранениями шеи и груди были найдены в огороде. Уже на улице с неадекватным мужчиной сцепились прохожие, пытавшиеся усмирить буяна.
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Напомним, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту массового убийства. Сейчас на месте работают следователи. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, после завершения осмотра тела потерпевших и подозреваемого будут направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз.
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