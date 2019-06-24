Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов
Почти месяц сотрудники полиции разыскивают жительницу Салавата Луизу Хайруллина. 35-летняя кассирша украла из банка более 25 миллионов рублей и скрылась в неизвестном направлении со своей семьей. Родственники женщины уверены, что ее похитили, сообщает сайт Newsbash.ru.
По информации частного детектива Владислава Иванова, кража и побег были запланированы. В тот же вечер они скрылись на автомобиле, потом пересекли границу, или с Казахстаном, или с Белоруссией. А далее могли вылететь в одну из европейских стран. Как считает детектив, Луиза Хайруллина со всей семье могла улететь в Канаду либо в какую-нибудь восточноевропейскую страну. Также не исключено, что семья может находиться в Узбекистане либо в Таджикистане.
Выяснились и другие подробности – муж Луизы, Марат Хайруллин взял кредит на ремонт в доме, но выплачивал его небрежно, в итоге накопил долг в миллион рублей, а автомобиль Renault Duster оказался в залоге у банка. Также на странице в Instagram, которая якобы ведет Луиза Хайруллина, появилась новая видеозапись. Видео сделано на пассажирском сидении транспортного средства. В видеозаписи написано «Всё хорошо».