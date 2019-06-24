Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов

Почти месяц сотрудники полиции разыскивают жительницу Салавата Луизу Хайруллина. 35-летняя кассирша украла из банка более 25 миллионов рублей и скрылась в неизвестном направлении со своей семьей. Родственники женщины уверены, что ее похитили, сообщает сайт Newsbash.ru.





По информации частного детектива Владислава Иванова, кража и побег были запланированы. В тот же вечер они скрылись на автомобиле, потом пересекли границу, или с Казахстаном, или с Белоруссией. А далее могли вылететь в одну из европейских стран. Как считает детектив, Луиза Хайруллина со всей семье могла улететь в Канаду либо в какую-нибудь восточноевропейскую страну. Также не исключено, что семья может находиться в Узбекистане либо в Таджикистане.

Я думаю, что правоохранительные органы уже отследили, каким образом они покинули страну. Эти данные, наверняка, уже есть. Просто эта информация не разглашается. Если Хайруллины очень умные, их могут и не найти никогда.

Напомним, 27 мая старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» 35-летняя Луиза Хайруллина забрала из банка более 25 миллионов рублей. Женщина вынесла деньги в одной объемной сумке. Вместе с Луизой Хайруллиной в неизвестном направлении уехали её супруг, 41-летний Марат Хайруллин и двое дочерей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоения в особо крупном размере», ей грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф. Ранее до происшествия дети проболтались учителям в школе, что на днях они всей семьей собираются к теплому морю.

Выяснились и другие подробности – муж Луизы, Марат Хайруллин взял кредит на ремонт в доме, но выплачивал его небрежно, в итоге накопил долг в миллион рублей, а автомобиль Renault Duster оказался в залоге у банка. Также на странице в Instagram, которая якобы ведет Луиза Хайруллина, появилась новая видеозапись. Видео сделано на пассажирском сидении транспортного средства. В видеозаписи написано «Всё хорошо».