Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов

Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 104
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
Комментарии (0)
Загрузка...
Шансы найти кассиршу Луизу Хайруллину ограбившую банк стремятся к нулю: мнение детективов

Почти месяц сотрудники полиции разыскивают жительницу Салавата Луизу Хайруллина. 35-летняя кассирша украла из банка более 25 миллионов рублей и скрылась в неизвестном направлении со своей семьей. Родственники женщины уверены, что ее похитили, сообщает сайт Newsbash.ru.

По информации частного детектива Владислава Иванова, кража и побег были запланированы. В тот же вечер они скрылись на автомобиле, потом пересекли границу, или с Казахстаном, или с Белоруссией. А далее могли вылететь в одну из европейских стран. Как считает детектив, Луиза Хайруллина со всей семье могла улететь в Канаду либо в какую-нибудь восточноевропейскую страну. Также не исключено, что семья может находиться в Узбекистане либо в Таджикистане.

В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы

Читайте также:

В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Владислав Иванов, частный детектив:
Я думаю, что правоохранительные органы уже отследили, каким образом они покинули страну. Эти данные, наверняка, уже есть. Просто эта информация не разглашается. Если Хайруллины очень умные, их могут и не найти никогда. 
Напомним, 27 мая старший кассир салаватского отделения «Россельхозбанка» 35-летняя Луиза Хайруллина забрала из банка более 25 миллионов рублей. Женщина вынесла деньги в одной объемной сумке. Вместе с Луизой Хайруллиной в неизвестном направлении уехали её супруг, 41-летний Марат Хайруллин и двое дочерей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоения в особо крупном размере», ей грозит до десяти лет лишения свободы и крупный штраф. Ранее до происшествия дети проболтались учителям в школе, что на днях они всей семьей собираются к теплому морю.

Выяснились и другие подробности – муж Луизы, Марат Хайруллин взял кредит на ремонт в доме, но выплачивал его небрежно, в итоге накопил долг в миллион рублей, а автомобиль Renault Duster оказался в залоге у банка. Также на странице в Instagram, которая якобы ведет Луиза Хайруллина, появилась новая видеозапись. Видео сделано на пассажирском сидении транспортного средства. В видеозаписи написано «Всё хорошо».

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Происшествия
В дело о пропаже семьи Луизы Хайруллиной вмешались экстрасенсы
Родственники Луизы Хайруллиной рассказали почему считают, что побег семьи связан с криминалом
Происшествия
Родственники Луизы Хайруллиной рассказали почему считают, что побег семьи связан с криминалом
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
Происшествия
Появились факты того, что Луиза Хайруллина заранее планировала похищение 23 млн рублей
Луизой Хайруллиной заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
Общество
Луизой Хайруллиной заинтересовалась программа «Прямой эфир с Андреем Малаховым»
В Башкирии создали петицию в поддержку Луизы Хайруллиной
Общество
В Башкирии создали петицию в поддержку Луизы Хайруллиной
Хроника громкого ограбления "Россельхозбанка" в Салавате Луизой Хайруллиной
Происшествия
Хроника громкого ограбления "Россельхозбанка" в Салавате Луизой Хайруллиной
В Салавате разыскивают двух дочерей Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 млн рублей
Происшествия
В Салавате разыскивают двух дочерей Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 млн рублей
В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
Происшествия
В Учалах лжегазовики украли у пенсионерки около 120 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: