В Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник
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Трагедия приключилась сегодня, 24 июня. Как сообщил источник, пару часов назад в Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник местной школы. Парень купался с друзьями и в какой-то момент скрылся под водой.
Со слов очевидцев, его нашли и вытащили на берег. Медики прибыли быстро и пытались реанимировать парня, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Его откачивали минут 40, но бесполезно, не помогло, — рассказал очевидец Айдар.Стоит отметить, что одиннадцатиклассник купался на диком пляже.
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