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В Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник

Добавлено: 24.06.19
Просмотров: 61
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник

Трагедия приключилась сегодня, 24 июня. Как сообщил источник, пару часов назад в Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник местной школы. Парень купался с друзьями и в какой-то момент скрылся под водой.

Со слов очевидцев, его нашли и вытащили на берег. Медики прибыли быстро и пытались реанимировать парня, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Его откачивали минут 40, но бесполезно, не помогло, — рассказал очевидец Айдар.
Стоит отметить, что одиннадцатиклассник купался на диком пляже.
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Заплывать далеко без присмотра — очень рискованная затея, особенно если купаются дети. Пару дней назад в Башкирии на реке Ай утонул семилетний мальчик. Он также купался на необорудованном пляже.

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