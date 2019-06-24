Трагедия приключилась сегодня, 24 июня. Как сообщил источник, пару часов назад в Туймазинском районе на пруду деревни Каин-Елга утонул выпускник местной школы. Парень купался с друзьями и в какой-то момент скрылся под водой.





Со слов очевидцев, его нашли и вытащили на берег. Медики прибыли быстро и пытались реанимировать парня, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Его откачивали минут 40, но бесполезно, не помогло, — рассказал очевидец Айдар.

Стоит отметить, что одиннадцатиклассник купался на диком пляже.Заплывать далеко без присмотра — очень рискованная затея, особенно если купаются дети. Пару дней назад в Башкирии на реке Ай утонул семилетний мальчик. Он также купался на необорудованном пляже.