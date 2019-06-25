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В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео

Добавлено: 25.06.19
Просмотров: 55
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Аургазинский район
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В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео

После ненадолго пришедшей жаркой погоды, на республику обрушился ливень, грозы и ураганный ветер. В Аургазинском районе ветер повалил деревья, повредил жилые дома и оставил без электричества деревню, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, стихия разгулялась в деревне Месели. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение населенного пункта.

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На завтра, 25 июня, спасатели запланировали работы по спиливанию и очистке улиц и дворов от поваленных деревьев. Местным жителям помогут восстановить покрытие крыш. На месте находятся глава Меселинского сельсовета и представитель местной администрации. Непогода обрушилась и на село Базлык в Бижбулякском районе. Приближение шторма местные жители сняли на видео. Напомним, штормовое предупреждение спасателей будет действовать в республике и завтра.

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