В Аургазинском районе ураганный ветер повредил дома и оставил жителей без электричества | видео
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После ненадолго пришедшей жаркой погоды, на республику обрушился ливень, грозы и ураганный ветер. В Аургазинском районе ветер повалил деревья, повредил жилые дома и оставил без электричества деревню, сообщает сайт Newsbash.ru.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по РБ, стихия разгулялась в деревне Месели. Сейчас специалисты восстанавливают электроснабжение населенного пункта.
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