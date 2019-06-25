Авария в Чишминском районе: погибла автоледи вылетев в кювет на «Дэу Матиз»
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Утром 24 июня на территории Чишминского района Башкирии произошла авария со смертельным исходом. На первом километре трассы Чишмы-Сафарово в кювет опрокинулся «Дэу Матиз», сообщает сайт Newsbash.ru.
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