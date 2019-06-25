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Авария в Чишминском районе: погибла автоледи вылетев в кювет на «Дэу Матиз»

Добавлено: 25.06.19
Просмотров: 46
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Авария в Чишминском районе: погибла автоледи вылетев в кювет на «Дэу Матиз»

Утром 24 июня на территории Чишминского района Башкирии произошла авария со смертельным исходом. На первом километре трассы Чишмы-Сафарово в кювет опрокинулся «Дэу Матиз», сообщает сайт Newsbash.ru.

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Трагедия произошла на первом километре трассы Чишмы-Сафарово. 48-летняя женщина не справилась с управлением и съехала с дороги. Иномарка вылетела в кювет и врезалась в столб ЛЭП. Женщина получила смертельные травмы.
За минувшие сутки в Башкирии произошло десять ДТП с одним погибшим и 13 пострадавшими. Автоинспекторы задержали 42 нетрезвых водителей в нетрезвом виде и пресекли 2200 нарушений ПДД.

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