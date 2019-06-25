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В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски

Добавлено: 25.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Салават
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В домах близких родственников кассира Луизы Хайруллиной прошли обыски

В городе Салавате в Башкирии прошли обыски в домах близких кассира банка Луизы Хайруллиной, месяц назад пропавшей вместе с мужем и двумя детьми после кражи более 23 миллионов рублей, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, обыски были проведены на днях у отца Луизы — Рамиля Муллахметова, а также у матери и брата мужа Луизы Марата. С мест обыска были изъяты носители информации – флешки, блокноты и некоторые вещи, которые могут пригодиться сыщикам в расследовании дела. Кроме того, были взяты образцы генетического материала близких Луизы, в частности, соскобы с внутренней стороны щек — это также может помочь выйти на след Луизы Хайруллиной.  

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Напомним, ранее стали известны новые обстоятельства этой загадочного происшествия. История Луизы Хайруллиной прогремела на всю страну в конце мая. После рабочей смены кассир вынесла из банка более 23 миллионов рублей. С тех пор ни ее, ни ее семью никто не видел. Бесследно исчезли сама Луиза, ее муж и две малолетние дочери. Высказывались разные версии загадочного исчезновения, отец Луизы уверен, что в этой истории есть криминальный след.

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