В Янаульском районе под колесами собственного трактора погиб мужчина
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В Башкирии по нелепой случайности погиб мужчина. Вчера, 24 июня, в Янаульском районе Башкирии 34-летний житель одного из сел решил наладить свой трактор, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, — рассказал один из источников.
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