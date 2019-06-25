В Янаульском районе под колесами собственного трактора погиб мужчина

В Башкирии по нелепой случайности погиб мужчина. Вчера, 24 июня, в Янаульском районе Башкирии 34-летний житель одного из сел решил наладить свой трактор, сообщает сайт Newsbash.ru.



— Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм, — рассказал один из источников.

Мужчина не убедился, что коробка переключения передач находится в нейтральном положении, и завел пусковой двигатель, находясь под трактором, в этот момент многотонная махина проехалась по несчастному.