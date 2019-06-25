В Илишевском районе конфликт на берегу пруда закончился поножовщиной
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В региональном МВД сообщили о том, что житель Башкирии напал с ножом на двоих молодых людей в Илишевском районе.
Пострадавший, по данным полиции, сейчас находятся в центральной районной больнице. 28-летний подозреваемый набросился на парней после длительной ссоры. У мужчин возникла перепалка на берегу пруда рядом с деревней Князь-Елга – компании конфликтовавших отдыхали неподалеку друг от друга.
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