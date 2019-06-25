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В Илишевском районе конфликт на берегу пруда закончился поножовщиной

Добавлено: 25.06.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Илишевский район
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В Илишевском районе конфликт на берегу пруда закончился поножовщиной

В региональном МВД сообщили о том, что житель Башкирии напал с ножом на двоих молодых людей в Илишевском районе.

Пострадавший, по данным полиции, сейчас находятся в центральной районной больнице. 28-летний подозреваемый набросился на парней после длительной ссоры. У мужчин возникла перепалка на берегу пруда рядом с деревней Князь-Елга – компании конфликтовавших отдыхали неподалеку друг от друга.

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Когда ссора разгорелась с удвоенной силой, по предположению следствия, один из участников достал из своей машины нож и ударил им своих оппонентов. Подозреваемого задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения.  Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в ведомстве.

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