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Авария на Бельском мосту в Уфе: в столкновении трех авто пострадали два человека

Добавлено: 26.06.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Авария на Бельском мосту в Уфе: в столкновении трех авто пострадали два человека

Накануне вечером в Уфе произошло серьезное ДТП. Авария произошла в 20:50 на Бельском мосту, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 33-летний мужчина за рулем ГАЗ-Соболь во время движения в сторону Заки Валиди столкнулся со встречным автомобилем Kia Magentis. Затем в отечественную машину влетела попутная Daewoo Nexia.

В ДТП пострадали водитель ГАЗ-Соболь и 39-летний мужчина, который управлял Kia Magentis. С тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу.

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