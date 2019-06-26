Авария на Бельском мосту в Уфе: в столкновении трех авто пострадали два человека
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Накануне вечером в Уфе произошло серьезное ДТП. Авария произошла в 20:50 на Бельском мосту, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В ДТП пострадали водитель ГАЗ-Соболь и 39-летний мужчина, который управлял Kia Magentis. С тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу.
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