Авария на Бельском мосту в Уфе: в столкновении трех авто пострадали два человека

Накануне вечером в Уфе произошло серьезное ДТП. Авария произошла в 20:50 на Бельском мосту, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 33-летний мужчина за рулем ГАЗ-Соболь во время движения в сторону Заки Валиди столкнулся со встречным автомобилем Kia Magentis. Затем в отечественную машину влетела попутная Daewoo Nexia.В ДТП пострадали водитель ГАЗ-Соболь и 39-летний мужчина, который управлял Kia Magentis. С тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу.