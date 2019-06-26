В Салавате трое подростков надругались над 13-летней школьницей

В Салавате стражи порядка устанавливают обстоятельства преступления, которое совершили двое 14-летний подростков и их 16-летний приятель. Вечером 23 июня юноши напали на школьницу 13 лет, сообщает сайт Newsbash.ru.



Известно, что подростки надругались над девочкой. Школьница рассказала о произошедшем матери, и та обратилась в полицию. В данное время следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.По данным пресс-службы следственного комитета Башкирии, в скором времени суд изберет для фигурантов дела меру пресечения.