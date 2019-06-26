В Учалинском районе в селе Старобайрамгулово сгорел дом многодетной семьи

В селе Старобайрамгулово Учалинского района в жилом доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Как сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС, на момент возгорания в помещении находилась только хозяйка. Она, услышав звук пожарного извещателя, самостоятельно эвакуировалась, сообщает сайт Newsbash.ru.



Ранее, 21 июня, благодаря работе извещателя в Миякинском районе удалось спастись матери с тремя детьми . Сигнал сработал поздней ночью, женщина проснулась и вывела детей из дома. Днем позже произошел аналогичный инцидент, сигнал извещателя помог спастись 12- и 13-летнему детям.