В Учалинском районе в селе Старобайрамгулово сгорел дом многодетной семьи
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В селе Старобайрамгулово Учалинского района в жилом доме, где проживала многодетная семья, произошел пожар. Как сообщает Госкомитет Башкирии по ЧС, на момент возгорания в помещении находилась только хозяйка. Она, услышав звук пожарного извещателя, самостоятельно эвакуировалась, сообщает сайт Newsbash.ru.
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