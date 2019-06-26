В Стерлитамаке две женщины вывели из горящей квартиры инвалида и потушили пожар
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Днем 26 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже в многоквартирном жилом доме по ул. Шафиева г. Стерлитамак, сообщает сайт Newsbash.ru.
К месту незамедлительно направлены силы и средства ФГКУ «14 отряд ФПС по Республике Башкортостан».
По прибытию к месту вызова установлено, что из окна квартиры идет дым, а также интересное обстоятельство – пожар уже был потушен двумя отважными женщинами, они залили огонь водой и вывели из квартиры находящегося внутри мужчину-инвалида.
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В ходе дознания установлено, что ключи от квартиры, в которой произошел пожар, находились у одной из женщин «на всякий пожарный случай». Это обстоятельство помогло быстрее прийти на помощь, так как мужчина в квартире находился один и передвигался с трудом.
С места пожара спасенный мужичина 1958 года рождения с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в городскую больницу.
Благодаря смелым и грамотным действиям Юлии Куликовой и Жанны Герасименко удалось избежать трагических последствий. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан ходатайствует о награждении смелых женщин ведомственными наградами МЧС России.
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