В Стерлитамаке две женщины вывели из горящей квартиры инвалида и потушили пожар

Днем 26 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в квартире на 7-м этаже в многоквартирном жилом доме по ул. Шафиева г. Стерлитамак, сообщает сайт Newsbash.ru.





К месту незамедлительно направлены силы и средства ФГКУ «14 отряд ФПС по Республике Башкортостан».



По прибытию к месту вызова установлено, что из окна квартиры идет дым, а также интересное обстоятельство – пожар уже был потушен двумя отважными женщинами, они залили огонь водой и вывели из квартиры находящегося внутри мужчину-инвалида.

Прибывшие на место пожарные расчеты провели проливку. Для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России.В ходе дознания установлено, что ключи от квартиры, в которой произошел пожар, находились у одной из женщин «на всякий пожарный случай». Это обстоятельство помогло быстрее прийти на помощь, так как мужчина в квартире находился один и передвигался с трудом.С места пожара спасенный мужичина 1958 года рождения с признаками отравления продуктами горения госпитализирован в городскую больницу.Благодаря смелым и грамотным действиям Юлии Куликовой и Жанны Герасименко удалось избежать трагических последствий. Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан ходатайствует о награждении смелых женщин ведомственными наградами МЧС России.