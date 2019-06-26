В Белебее водитель погрузчика насмерть задавил ремонтировавшего свой автомобиль мужчину
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26 июня около 14 часов в Белебее произошло ДТП. 30-летний местный житель, двигаясь по ул. Интернациональная за рулём погрузчика «Амкодор», наехал на припаркованный ВАЗ-2112, сообщает сайт Newsbash.ru.
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