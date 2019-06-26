В Белебее водитель погрузчика насмерть задавил ремонтировавшего свой автомобиль мужчину

26 июня около 14 часов в Белебее произошло ДТП. 30-летний местный житель, двигаясь по ул. Интернациональная за рулём погрузчика «Амкодор», наехал на припаркованный ВАЗ-2112, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в результате аварии 23-летний молодой человек, ремонтировавший автомобиль, был придавлен между машиной и воротами гаража, из-за чего погиб на месте. Водитель погрузчика с места ДТП скрылся. Позже, сотрудники ГИБДД обнаружили транспорт. Водитель был установлен и задержан в состоянии алкогольного опьянения, но проходить медосвидетельствование отказался. На данный момент ведется разбирательство.