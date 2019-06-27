В Татышлинском районе девочки забрались на вышку, чтобы сделать селфи

Сегодня, 27 июня, в селе Верхние Татышлы Татышлинского района местная жительница заметила любителей опасных селфи. Две девочки забрались на вышку, расположенную чуть дальше улицы Восточной, чтобы сделать красивые снимки, сообщает сайт Newsbash.ru.



«Калитка вышки открыта, замка нет, то есть залезть может каждый, а высота вышли, к слову сказать, более 50 метров», – написала в соцсетях девушка, которая увидела подростков во время утренней пробежки.