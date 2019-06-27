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В Татышлинском районе девочки забрались на вышку, чтобы сделать селфи

Добавлено: 27.06.19
Просмотров: 74
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Татышлинский район
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В Татышлинском районе девочки забрались на вышку, чтобы сделать селфи

Сегодня, 27 июня, в селе Верхние Татышлы Татышлинского района местная жительница заметила любителей опасных селфи. Две девочки забрались на вышку, расположенную чуть дальше улицы Восточной, чтобы сделать красивые снимки, сообщает сайт Newsbash.ru.

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«Калитка вышки открыта, замка нет, то есть залезть может каждый, а высота вышли, к слову сказать, более 50 метров», – написала в соцсетях девушка, которая увидела подростков во время утренней пробежки.

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