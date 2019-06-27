В Федоровском районе задержали педофила, который избил, а потом попытался изнасиловать 9-летнюю девочку
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Сегодня, 27 июня, стало известно, что в Башкирии задержали педофила. Инцидент произошел в деревне Михайловка, в Федоровском районе республики, там несколько дней назад 53-летний мужчина совершил действия сексуального характера с девятилетней девочкой, сообщает сайт Newsbash.ru.
Всего месяц назад она закончила первый класс. Мужчина сначала избил ее, а потом попытался изнасиловать, как оказалось, он проживал на той же улице, что и пострадавшая. Заявление в полицию написала мать девочки.
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— Десять лет назад мужчина уже был судим за кражу и убийство, — сообщил собеседник.В Следственном комитете РБ от комментариев отказались.Мужчина задержан, и ему грозит до 20 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».
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