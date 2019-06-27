В Уфе мужчина напал с куском стекла на женщину в магазине по улице Николая Дмитриева
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В Уфе утром 27 июня в магазине, расположенном на улице Николая Дмитриева, произошло ЧП — в помещение ворвался мужчина со стеклом в руках и с кофтой на голове. Он схватил одну из посетительниц и приставил осколок к горлу, сообщает сайт Newsbash.ru.
«В полицию поступило сообщение о том, что мужчина с куском стекла пытался совершить нападение на торговую точку в Уфе. Охранник его выгнал. В настоящее время полиция устанавливает личность и местонахождение данного человека», — сообщил представитель ведомства.
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