В Уфе мужчина напал с куском стекла на женщину в магазине по улице Николая Дмитриева

В Уфе утром 27 июня в магазине, расположенном на улице Николая Дмитриева, произошло ЧП — в помещение ворвался мужчина со стеклом в руках и с кофтой на голове. Он схватил одну из посетительниц и приставил осколок к горлу, сообщает сайт Newsbash.ru.



«В полицию поступило сообщение о том, что мужчина с куском стекла пытался совершить нападение на торговую точку в Уфе. Охранник его выгнал. В настоящее время полиция устанавливает личность и местонахождение данного человека», — сообщил представитель ведомства.

Находившиеся в магазине мужчины переключили внимание нападавшего на себя, тогда женщине удалось вырваться. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. Видео попало в соцсети.