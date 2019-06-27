Основные версии того, где может находится сбежавшая с миллионами семья кассира Луизы Хайруллиной

Вот уже месяц сотрудники полиции не могут найти Луизу Хайруллину, которая вынесла из "Россельхозбанка" 25 миллионов рублей и исчезла вместе с семьей в неизвестном направлении. В нашем материале мы собрали хронологию событий и все версии произошедшего.





Ограбление банка в Салавате: хроника событий

27 мая как гром среди ясного неба прогремела новость. В отделении "Россельхозбанка" в Салавате произошло ЧП. 35-летняя Луиза Хайруллина, старший кассир банка, вынесла с работы колоссальную сумму денег. Поначалу это были 23 миллиона рублей, но потом пытливые журналисты пересчитали сумму с учетом похищенных долларов и евро по актуальному курсу. Отсюда и появилась та цифра в 25 миллионов рублей, которая сбивает с толку тысячи людей, сопереживающих истории Луизы.

Равиль Мулахметов, отец Луизы Хайруллиной, на передаче Прямой эфир с Андреем Малаховым

Тот самый Instagram Хайруллиной, который якобы ведет она сама

Автомобиль Рено Дастер Луизы Хайруллиной с постельными принадлежностями

Тетя Луизы Гульчачак Загидуллина обращалась за помощью к экстрасенсам

Луиза Хайруллина может изменить внешность, достаточно лишь перекрасить волосы

Яна Перчаткина и Вадим Классен

Последние видео Луизы Хайруллиной записи с камер наблюдения Россельхобанка

Картину того дня восстановил отец Луизы в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир". Равиль Мулахметов отметил, что изначальная версия о том, что его дочь пропала в 6 часов вечера с сумкой денег, неверна. Луиза отпросилась с работы еще утром по предлогом того, что ей необходимо сходить с дочерью в больницу.Женщину отпустили, никто не обратил внимания на этот факт. Равиль Мулахметов отмечает, что, судя по всему, уже с самого утра его дочь могла приступить к своему плану побега. Известно, что Луизу не хватались на работе примерно до 17:30, после чего управляющая сделала звонок в полицию. Пропажа денег была обнаружена.Сразу после обнародования информации о розыске пропавшей семьи Хайруллиных стали появляться предположения касательно их местонахождения. Мы рассмотрим самые популярные из них.На чаше весов этой версии - сразу несколько факторов. Посудите сами: муж Луизы, Марат Хайруллин, родом из Таджикистана. Попасть туда из Башкирии не так уж и трудно, для этого нужен автомобиль и запас терпения. От Салавата до границы с Казахстаном около 5 часов езды, а оттуда можно также спокойно добраться и до Таджикистана.Обсуждая эту версию, многие собеседники из числа сотрудников правоохранительных органов отмечали, что это возможно лишь в том случае, если Луиза и ее семья сменили документы и попытались хотя бы немного изменить внешность. Только так они смогли бы выиграть время. Если этого не сделать, то тебя очень быстро задержат в другой стране.Масла в огонь подлил неизвестный шутник, который создал аккаунт от имени Луизы в Instagram. Несмотря на всю абсурдность ситуации, это стало на некоторое время новостью № 1. Под первым фото с видами города Нур-Султан (столицы Казахстана) Луиза попросила у всех прощения, поблагодарила за поддержку и попросила не искать её. Выглядело почти убедительно.Эта версия также имеет место быть, если предположить, что женщина решила получше спрятаться в родном городе, чем скрываться в другой стране. У этой версии тоже свои предпосылки: недавно автомобиль "Рено Дастер", на котором по версии следствия и сбежала Луиза Хайруллина вместе с семьей, нашли в гараже у ее родного отца.Мужчина отмахнулся: мол, в этот гараж он уже давно не заглядывал. Когда кого-то из следователей не устроила такая версия, Равиль Мулахметов пояснил, что скрывать ему нечего.В машине нашли множество постельных принадлежностей. У стражей порядка сложилось ощущение, что либо Луиза готовила машину к побегу, либо некоторое время семья жила прямо здесь, в гараже. Кстати, с этим автомобилем ранее возникла самая настоящая путаница. Неоднократно в СМИ появлялась информация, что автомобиль нашли в одном из ломбардов. Однако на самом деле в ломбард был сдан лишь ПТС, а сама машина стояла в гараже.Этой версии придерживается Равиль Мулахметов, отец Луизы. В интервью Андрею Малахову он отметил, что Марат, муж Луизы, был заядлым игроманом. Равиль даже несколько раз выручал зятя, который проигрывал все сбережения. В последний раз он одолжил ему огромную сумму: полтора миллиона рублей.Мужчина предполагает, что у Марата вновь возникли проблемы из-за своей игровой зависимости. Именно так он объясняет то, как тщательно был спланирован побег. Это, кстати, и вправду так: даже документы дочерей Луиза заблаговременно забрала из школы. Правда, девочки проболтались учителям, что собираются к "теплому морю". К какому именно - не уточнили.В эту же копилку можно положить и показания соседей Луизы. Они отметили, что рядом с домом Хайруллиных за день до исчезновения ночью кто-то гулял. Это был человек не местный, иначе бы собаки узнали его.Сюда можно отнести и информацию от экстрасенсов. Родственники пропавшей женщины обращались к ним и рассказали о результатах в передаче Андрея Малахова. Тетя Луизы Гульчачак Загидуллина рассказала, что экстрасенсы подтвердили: кассирша из Салавата жива. Глядя на фото Марата Хайруллина, экстрасенс сразу увидел в нем игрока. Как интерпретировать эту информацию - решать только вам.К сожалению, среди распространенных версий есть и такая, отнюдь не позитивная. У следствия нет конкретных зацепок, поэтому эта версия имеет место быть. Вчера в дом к родителям Луизы Хайруллиной пришли эксперты-криминалисты, которые взяли у ближайших родственников образцы ДНК. Как и возбуждение уголовного дела, эта мера позволит расширить возможности следствия. Однако у процедуры есть вполне конкретное объяснение.Наличие проб ДНК родственников пропавшего позволит в будущем опознать человека, если он изменил внешность, либо опознать его тело, если он умер. Опознание по ДНК является на данный момент самой точной процедурой. Что касается Луизы Хайруллиной, практика показывает следующее. В полиции работают неглупые люди: пропавших без вести, если они еще живы, ищут не так долго. Идет кропотливая работа экспертов, следователей, дознавателей. Человек в большинстве случаев оставляет за собой следы. Да, может пройти неделя, но их находят. Поэтому по факту вероятности две: либо она мертва, либо ее не найдут.В качестве примера собеседник приводит два примера: Вадим Классен и Яна Перчаткина. Вадим Классен пропал в горах в Белорецком районе несколько лет назад. Его искали полтора года, но потом родственники сдались и попросили остановить поиски. Какие только версии его исчезновения не выдвигались, но факт остается фактом: парень не найден. Что касается Яны Перчаткиной, то здесь, в отличие от Классена, у родственников которого осталась надежда, найти пропавшую в Белорецке девочку живой не удалось. Малышка стала жертвой местной жителя, который позже скончался в изоляторе после задержания.Исключения бывают. Вспомните историю про убийцу Веры Фойкиной, который 5 лет прятался в Индии. Нашли ведь, вернули обратно в Россию в наручниках. Так что вероятность того, что Луизу Хайруллину найдут, все-таки есть.Пользователи социальных сетей создали под эту историю специальный хэштег - #runluizarun. В переводе на русский - "беги, Луиза, беги". Помимо этого, организована и петиция, призывающая правоохранительные органы оставить женщину и ее семью в покое. Автор петиции Станислав Пищаев пишет: женщину нужно освободить от уголовного преследования, вернуть в страну и дать возможность жить спокойно дальше. Будто бы ничего и не было.Жители страны тем временем разделились на два лагеря. Первый лагерь - самый многочисленный. Его представители искренне считают ее героем. Мол, не каждый сможет взять такую сумму денег и сбежать так, чтобы не оставить за собой никаких следов.Другой лагерь - небольшой, здесь нет мечтателей, сугубо реалисты. Его представители считают: если Луиза действительно совершила это преступление, то ее необходимо и наказать. Периодически они схватываются языками с теми, кто поддерживает женщину, но эти споры ничем не заканчивается. Известно одно: тема с побегом Луизы Хайруллиной стала темой номер один для многих республиканских и федеральных СМИ. Бесконечное обсуждение каждого шага расследования сделало эту тему "жвачкой" месяца, если не года. Хорошее тому доказательно: просмотры, количество комментариев, лайков и репостов, а также отдельный эфир на федеральном телеканале с участием Малахова.

Когда закончится информационная истерия - известно. Это наступит ровно тогда, когда все версии иссякнут, а тема Луизы из Салавата просто перестанет набирать лайки. Также было и с историей про изнасилованную в Уфе дознавательницу. Федеральные СМИ “жевали“ историю с экранов телевизоров, кто-то вступался за полицейских, кто-то сопереживал несчастной сотруднице отдела миграции, а МВД отчитывалось: все участники конфликта уволены, необходимые проверки проведены. Вот только спустя полгода на суде по продлению меры пресечения подозреваемым экс-начальникам отделов полиции уже не собирается толпа журналистов. Все потому, что лайки кончились.

В случае с Луизой хотелось бы верить, что женщину все-таки найдут живой и здоровой. По крайней мере, все предпосылки к этому есть.