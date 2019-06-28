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Авария в Ишимбае: на трассе от столкновения с Hyundai Sonata опрокинулся фургон

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 134
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Ишимбайский район
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Авария в Ишимбае: на трассе от столкновения с Hyundai Sonata опрокинулся фургон

27 июня, в Ишимбае произошла серьезная авария. ДТП случилось на перекрестке улиц Бульварной и Советской. На место происшествия направились сотрудники ДПС, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Авария произошла поздним вечером. Автомобиль Hyundai Sonata совершил столкновение с фургоном. От удара последний опрокинулся.

Информация о пострадавших уточняется. По данному факту ГИБДД проводит проверку.

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