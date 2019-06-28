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Волонтеры прошли около трех километров в поисках 7-летнего Аскара Гарипова из Чишминского района

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 144
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Чишминский район
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Волонтеры прошли около трех километров в поисках 7-летнего Аскара Гарипова из Чишминского района

Волонтеры рассказали о поисках 7-летнего Аскара, проживающего в селе Новые Ябалаклы Чишминского района. Мальчик пропал при загадочных обстоятельствах два дня назад. Он ушел пасти гусей и не вернулся, сообщает сайт Newsbash.ru.

Волонтеры выезжали на поиски ребенка вчера, 27 июня. Было пройдено около 3 км по суше и около 2,5 км на лодке с привлечением спецсредств для просмотра под водой. Добровольцы поисково-спасательного отряда осмотрели заводи и участки зарослей по суше. К сожалению, поиски не увенчались успехом.

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Рост: около 115 см, худощавое телосложение, темные кудрявые волосы, карие глаза. Аскар был одет в белую футболку и черные шорты. Найдены его черные сланцы.

Просьба всех обладающих какой-либо информацией сообщить по телефонам: 8 (927) 969-89-19, 8 (927) 941-65-11 или 02.

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